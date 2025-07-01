«Милуоки» отчислит Дэмьена Лилларда ради подписания Майлза Тёрнера — Шэмс Чарания

Руководство клуба «Милуоки Бакс» отчислит 34-летнего разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда и распределит оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет, чтобы подписать 29-летнего центрового Майлза Тёрнера. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Лиллард присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.