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Стала известна реакция Янниса Адетокунбо на отчисление Дэмьена Лилларда из «Милуоки»

Стала известна реакция Янниса Адетокунбо на отчисление Дэмьена Лилларда из «Милуоки»
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Авторитетный американский инсайдер Крис Хейнс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что 30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Милуоки Бакс», выступающий на позиции тяжёлого форварда, грек Яннис Адетокунбо остался недоволен решением руководства клуба отчислить его партнёра по команде и 34-летнего разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда.

Ранее стало известно, что решение об отчислении Лилларда было принято, чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.

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