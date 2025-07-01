Стала известна реакция Янниса Адетокунбо на отчисление Дэмьена Лилларда из «Милуоки»

Авторитетный американский инсайдер Крис Хейнс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что 30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Милуоки Бакс», выступающий на позиции тяжёлого форварда, грек Яннис Адетокунбо остался недоволен решением руководства клуба отчислить его партнёра по команде и 34-летнего разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда.

Ранее стало известно, что решение об отчислении Лилларда было принято, чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.