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Инсайдер сообщил, как отреагировал Лиллард на отчисление из «Милуоки»

Инсайдер сообщил, как отреагировал Лиллард на отчисление из «Милуоки»
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Авторитетный американский инсайдер Крис Хейнс рассказал, что 34-летний разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард был удивлён решением руководства «Милуоки Бакс» отчислить его, чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.

«Он был удивлён. [В клубе] не сообщили Дэйму о предстоящем решении. Мне сказали, что он узнал о своей ситуации так же, как и все остальные», — приводит слова Хейнса аккаунт Clutch Points в социальной сети X (ранее Twitter).

Лиллард присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.

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