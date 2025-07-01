Американец Джавонте Даглас продлил контракт с «Уралмашем»

32-летний американский форвард Джавонте Даглас продлил контракт с екатеринбургским клубом «Уралмаш» на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Американский спортсмен выступал за «Уралмаш» сначала с 2020-го по 2022 год и после короткого периода игры за новозеландский «Таранаки Эйрс» вернулся в екатеринбургский клуб в том же 2022-м.

В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ американский форвард сыграл 38 встреч. В среднем за матч Даглас набирал 11,4 очка, делал 6,1 подбора и отдавал 1,7 передачи за 28 минут на площадке.

Джавонте является двукратным чемпионом Суперлиги и однократным участником Матча всех звёзд Единой лиги.