Назван клуб, который проявляет интерес к подписанию Дэмьена Лилларда

Журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что руководство клуба «Майами Хит» проявляет интерес к подписанию 34-летнего девятикратного участника Матча всех звёзд американца Дэмьена Лилларда, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

Напомним, Лиллард был отчислен «Милуоки Бакс», чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.

Дэмьен присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.