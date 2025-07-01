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«Было страшно». Дёмин отметил игрока своей команды, за которым ранее пристально наблюдал

«Было страшно». Дёмин отметил игрока своей команды, за которым ранее пристально наблюдал
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Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером, отметил игрока своей команды, за которым ранее следил.

— Интересно, были ли вы знакомы между собой раньше, играли ли когда-нибудь друг против друга или вы все встретились впервые именно здесь?
— Я могу начать. На самом деле, мы с Ноланом [Траоре] уже пересекались: играли друг против друга на турнире NGT, когда он ещё был во Франции, а я — в Испании. Это был один из последних турниров для нас обоих: я вскоре уехал в BYU, а он перешёл в профессионалы.

— Что ты можешь сказать о его игре?
— Мы очень внимательно следили за ним по скаутинговым отчётам. В предыдущем матче перед финалом, если я не ошибаюсь, он набрал 45 очков — и это было во встрече с «Барсой». Нам, конечно, было приятно видеть такую игру, но, если честно, перед встречей с ним нам было довольно страшно, ведь мы знали, на что он способен, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции «Бруклина».

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