«Было страшно». Дёмин отметил игрока своей команды, за которым ранее пристально наблюдал

Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером, отметил игрока своей команды, за которым ранее следил.

— Интересно, были ли вы знакомы между собой раньше, играли ли когда-нибудь друг против друга или вы все встретились впервые именно здесь?

— Я могу начать. На самом деле, мы с Ноланом [Траоре] уже пересекались: играли друг против друга на турнире NGT, когда он ещё был во Франции, а я — в Испании. Это был один из последних турниров для нас обоих: я вскоре уехал в BYU , а он перешёл в профессионалы.

— Что ты можешь сказать о его игре?

— Мы очень внимательно следили за ним по скаутинговым отчётам. В предыдущем матче перед финалом, если я не ошибаюсь, он набрал 45 очков — и это было во встрече с «Барсой». Нам, конечно, было приятно видеть такую игру, но, если честно, перед встречей с ним нам было довольно страшно, ведь мы знали, на что он способен, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции «Бруклина».