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Стало известно, под каким номером будет играть Егор Дёмин в НБА

Стало известно, под каким номером будет играть Егор Дёмин в НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выбранный «Бруклин Нетс» под восьмым номером на недавнем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будет выступать за команду под тем же номером.

Фото: x.com/HolmesScribe

После перехода разыгрывающего Д'Анджело Расселла в «Даллас Маверикс» ожидается, что Дёмин, скорее всего, займёт позицию стартового разыгрывающего.

В прошлом сезоне Егор выступал в студенческой лиге NCAA за команду университета Бригама Янга (BYU), где в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 результативной передачи и совершал 3,9 подбора за игру.

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Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд:

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