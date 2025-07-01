Стало известно, под каким номером будет играть Егор Дёмин в НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выбранный «Бруклин Нетс» под восьмым номером на недавнем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будет выступать за команду под тем же номером.

Фото: x.com/HolmesScribe

После перехода разыгрывающего Д'Анджело Расселла в «Даллас Маверикс» ожидается, что Дёмин, скорее всего, займёт позицию стартового разыгрывающего.

В прошлом сезоне Егор выступал в студенческой лиге NCAA за команду университета Бригама Янга (BYU) , где в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 результативной передачи и совершал 3,9 подбора за игру.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: