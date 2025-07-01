Егор Дёмин объяснил, почему идеально вписывается в состав «Бруклина»

Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером, объяснил, почему прекрасно вписывается в состав команды.

— Сегодняшняя НБА, возможно, как никогда подходит вашему стилю игры, если учитывать, что в BYU вы играли в системе, близкой к профессиональной. Как вы считаете, чем вы могли бы усилить команду на площадке НБА?

— Мне кажется, что я хорошо вписываюсь в эту команду и команда подходит мне. Здесь много молодых, атлетичных игроков, и у нас есть потенциал играть в быстром, динамичном темпе, много бегать от кольца до кольца. Для меня важно быть максимально эффективным на подборах в защите и быстро находить партнёров для начала атаки — отдать пас вперёд тому, кто может завершить её у кольца, либо найти открытого игрока на дуге. С учётом того, сколько внимания уделяется пространству на площадке, здесь будет много заслонов, перемещений — и я уверен, что мы сможем предложить сопернику разнообразную игру как в нападении, так и в защите.

Как говорил тренер, а также Шон [Маркс], мы можем быть гибкой командой, где каждый способен сыграть на любой позиции — с такими ротациями мы можем менять игроков и схемы на ходу. Конечно, решения теперь принимает тренерский штаб, но я готов выполнять любые задачи, которые поставят передо мной, и уверен, что смогу внести значительный вклад в успех команды, — заявил Дёмин во время пресс-конференции «Бруклина».