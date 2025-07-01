Новичок «Бруклина» Дёмин раскрыл, как Андрей Кириленко помогал ему на пути к НБА

Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером, рассказал, как бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко помогал ему на пути к попаданию в североамериканскую организацию.

— Андрей Кириленко сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола. Он играл в Юте, играл здесь, в Бруклине. Вы общались с ним о том, каким может быть ваш профессиональный путь и каково это — играть в «Бруклине»?

— Да, я общался с Андреем на протяжении всей своей, если можно так сказать, карьеры. Когда я переезжал в Испанию, он тоже был вовлечён в этот процесс и давал советы. Особенно важно было его мнение, когда я принимал решение о поступлении в BYU , ведь он сам жил в Юте, и для моих родителей было важно услышать его точку зрения о жизни и учёбе там. Когда меня выбрал «Бруклин», он позвонил мне уже на следующий день — мы немного поговорили, он дал мне несколько советов и сказал, что очень рад за меня и счастлив, что я оказался в этой команде, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции «Бруклина».