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Дёмин назвал событие лета, которого ждёт больше всего

Дёмин назвал событие лета, которого ждёт больше всего
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Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым номером, сообщил, что находится в сильном предвкушении от начала Летней лиги НБА.

— Что было самым захватывающим? Чего ты больше всего ждёшь этим летом?
— Думаю, как и все, я с нетерпением жду Летней лиги. Больше всего хочется выйти на площадку в командной форме и снова сыграть вместе в баскетбол, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции «Бруклина».

Летняя лига НБА стартует 10 июля. В рамках данного турнира «Бруклин Нетс» проведёт четыре матча. Также отметим, что Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

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