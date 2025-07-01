Дёмин назвал событие лета, которого ждёт больше всего

Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым номером, сообщил, что находится в сильном предвкушении от начала Летней лиги НБА.

— Что было самым захватывающим? Чего ты больше всего ждёшь этим летом?

— Думаю, как и все, я с нетерпением жду Летней лиги. Больше всего хочется выйти на площадку в командной форме и снова сыграть вместе в баскетбол, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции «Бруклина».

Летняя лига НБА стартует 10 июля. В рамках данного турнира «Бруклин Нетс» проведёт четыре матча. Также отметим, что Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.