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Дёмин: большая честь быть в «Бруклине». Я готов выполнять любую роль, которую мне доверят

Дёмин: большая честь быть в «Бруклине». Я готов выполнять любую роль, которую мне доверят
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Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером, сообщил, что для него не имеет значения то, какую роль на площадке ему дадут, поскольку он готов выполнять любую работу.

— Вопрос к Егору Дёмину. Очевидно, что у вас часто был мяч в руках, вы играли разыгрывающего, но при этом обладаете внушительными габаритами и можете быть задействованы на разных позициях. Есть ли у вас позиция, на которой вы сами себя видите, и как вы представляете своё взаимодействие с другими игроками, в частности с Ноланом [Траоре]?
— Прежде всего, как уже отметил тренер и я сам, для меня большая честь быть здесь, и я готов выполнять любую роль, которую мне доверят. Понимаю, что для моего развития важно учиться играть как с мячом, так и без него, ставить заслоны или действовать на них — делать всё, что потребуется команде. Открыт к любым задачам и готов воплотить на площадке все, что попросят тренеры, — заявил Дёмин во время пресс-конференции «Бруклина».

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