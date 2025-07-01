Видео: Егор Дёмин презентовал именное игровое джерси, в котором будет выступать в НБА

19-летний новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым номером, презентовал именное джерси.

В прошлом сезоне Егор выступал в студенческой лиге NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) за команду университета Бригама Янга (BYU) , где в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 результативной передачи и совершал 3,9 подбора за игру.

Также отметим, что Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

Ранее Дёмин раскрыл, как президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко помогал ему на пути к НБА.