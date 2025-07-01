«Привлекло внимание». Тренер «Бруклина» Фернандес выделил уникальные качества Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес Торрес выделил уникальные качества 19-летнего новичка клуба россиянина Егора Дёмина, который был выбран командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

«Его габариты и умение создавать моменты для партнёров — это, безусловно, очень важно. Нам необходимо помогать друг другу и находить для команды наилучшие возможности для броска. Я уверен, что он способен это делать — будь то игра на пик-н-ролле или просто принятие верных решений на площадке. Это его характерная черта. Если посмотреть на его игру и узнать его поближе, это становится очевидно сразу.

Его бросковая техника — он обязательно будет хорошо реализовывать свои броски на этом уровне. Это ещё один аспект, который нас вдохновляет, однако не менее важна и его трудовая этика. Мы знаем, что он будет приходить и выкладываться на каждой тренировке. Именно это привлекло наше внимание. Ведь, как ты знаешь, важно не только смотреть, как игроки ведут себя в официальных матчах, но и понимать их как личности. Об этих ребятах мы знаем очень многое», — рассказал Фернандес во время пресс-конференции «Бруклина».