Егор Дёмин — первый игрок в истории НБА, на джерси которого нанесли букву «Ё»

19-летний новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым номером, стал первым игроком в истории лиги, на джерси которого нанесли букву «Ё».

Фото: Кадр из видео, опубликованного «Бруклин Нетс» на своей странице в X (ранее Twitter)

Отметим, что Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

В прошлом сезоне Егор выступал в студенческой лиге NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) за команду университета Бригама Янга (BYU) , где в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 результативной передачи и совершал 3,9 подбора за игру.

Ранее тренер «Бруклина» Фернандес выделил уникальные качества Дёмина.