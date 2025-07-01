Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин — первый игрок в истории НБА, на джерси которого нанесли букву «Ё»

Егор Дёмин — первый игрок в истории НБА, на джерси которого нанесли букву «Ё»
Комментарии

19-летний новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым номером, стал первым игроком в истории лиги, на джерси которого нанесли букву «Ё».

Фото: Кадр из видео, опубликованного «Бруклин Нетс» на своей странице в X (ранее Twitter)

Отметим, что Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

В прошлом сезоне Егор выступал в студенческой лиге NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) за команду университета Бригама Янга (BYU), где в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 результативной передачи и совершал 3,9 подбора за игру.

Ранее тренер «Бруклина» Фернандес выделил уникальные качества Дёмина.

Материалы по теме
К Егору Дёмину подтянулся чемпион НБА. Пойдёт ли это на пользу россиянину?
К Егору Дёмину подтянулся чемпион НБА. Пойдёт ли это на пользу россиянину?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android