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«Это было страшно». Экс-игрок НБА назвал Коби Брайанта социопатом

«Это было страшно». Экс-игрок НБА назвал Коби Брайанта социопатом
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Ширли вспомнил, как в 2001 году посетил тренировочный лагерь, где составил мнение о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

«В то время я думал, что Коби Брайант – настоящий социопат, который по-настоящему не проявляет никаких эмоций. И это меня пугало. На самом деле я познакомился с сотнями и сотнями баскетболистов, так что мог довольно хорошо составить мнение насчёт них. Но в Коби Брайанте было что-то такое, что казалось мне странным, когда я был рядом с ним», — сказал Ширли на канале Jason Whitlock в YouTube.

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