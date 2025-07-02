«Всем заткнуться». Легенда НБА Пирс объяснил, почему с мнением Джордана не поспоришь

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс ппрокомментировал назначение легенды североамериканской лиги Майкла Джордана на должность аналитика телевизионных эфиров канала NBC.

«Стоит Майклу Джордану где-то появиться, всем придётся заткнуться к чёртовой матери. Это же Майкл Джордан! Это величайший игрок всех времён. Думаю, остальные игроки старой школы, те, что старше меня, согласятся с таким утверждением. Я рад, что Майк сможет высказать свою точку зрения», — сказал Пирс в подкасте Пола Джорджа.

Майкл Джордан подколол легенду НФЛ из-за обуви: