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«Такого в НБА ещё не было». Леброн ответил, чем Дюрант превосходит всех остальных

«Такого в НБА ещё не было». Леброн ответил, чем Дюрант превосходит всех остальных
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анжелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о форварде «Хьюстон Рокетс» Кевине Дюранте, отметив его снайперские навыки.

«Кевин может забивать отовсюду. В лиге ещё не было такого техничного скорера, как он», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за «Финикс Санз», Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

Ранее трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил топ-10 величайших игроков в истории лиги, включив в него Леброна и Дюранта.

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Аренас представил топ-10 лучших игроков в истории НБА с 1990 года. Леброн — третий

Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»:

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