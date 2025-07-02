«Такого в НБА ещё не было». Леброн ответил, чем Дюрант превосходит всех остальных

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анжелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о форварде «Хьюстон Рокетс» Кевине Дюранте, отметив его снайперские навыки.

«Кевин может забивать отовсюду. В лиге ещё не было такого техничного скорера, как он», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за «Финикс Санз», Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

Ранее трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил топ-10 величайших игроков в истории лиги, включив в него Леброна и Дюранта.

Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»: