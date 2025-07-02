Инсайдер раскрыл, почему «Лейкерс» могли потерять форварда Финни-Смита

Известный инсайдер Йован Буха сообщил, что генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка пытался занизить стоимость Дориана Финни-Смита, однако представители баскетболиста узнали об этом.

Форвард в итоге принял решение отказаться от опции игрока на сезон-2025/2026 и стал неограниченно свободным агентом. Позже стало известно, что он перейдёт в «Хьюстон Рокетс».

«Что касается ситуации с Дорианом Финни-Смитом, то она не имела никакого отношения к потолку зарплат. Они пытались занизить его ценность и сделать приятное предложение, и он оказался не в восторге от этого.

Лежит ли ответственность на Робе Пелинке? Так и есть. Думаю, он совершил ошибку», — сказал Буха на своём канале в YouTube.

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