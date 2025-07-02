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Инсайдер раскрыл, кто настоящий инициатор ухода Дэмьена Лилларда из «Милуоки»

Инсайдер раскрыл, кто настоящий инициатор ухода Дэмьена Лилларда из «Милуоки»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс прокомментировал решение «Милуоки Бакс» расстаться с разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом.

«У «Бакс» есть невероятно умные аналитики, которые работают с данными. Именно они предложили это решение руководству клуба, и владельцы его одобрили», — рассказал Спирс в эфире программы NBA Today.

Лиллард присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний защитник проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129).

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