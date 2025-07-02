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Инсайдер назвал главную цель «Лейкерс» на рынке свободных агентов

Инсайдер назвал главную цель «Лейкерс» на рынке свободных агентов
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин поделился информацией о планах руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» на период после открытия рынка свободных агентов.

«Я поговорил с источником, осведомлённым о текущих настроениях в клубе. По его словам, сейчас руководство рассматривает несколько вариантов обмена с целью заполучить центрового. Однако конкретные имена пока не называются. У «Лейкерс» был очень серьёзный интерес к Бруку Лопесу. После того как он стал недоступен, как мне сообщили, в клубе сделали ставку на молодость и атлетизм.

Теперь их цель — собрать команду из молодых, подвижных защитников, способных меняться на позициях и оказывать давление за счёт глубины состава. Они стараются заполучить центрового, который соответствует этому стилю игры», — рассказал Макменамин в эфире программы NBA Today.

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