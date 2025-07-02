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Егор Дёмин назвал главную причину выбора восьмого номера в «Бруклине»

Егор Дёмин назвал главную причину выбора восьмого номера в «Бруклине»
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин объяснил, почему он принял решение выбрать восьмой игровой номер.

— Какой смысл стоит за выбором твоего игрового номера?
— В основном он связан с тем, под каким номером меня выбрали на драфте — это, пожалуй, главная причина. К тому же мне просто очень нравится цифра восемь. Она всегда мне нравилась, но раньше у меня не было возможности её взять: я всё время играл под третьим номером, он был моим постоянным выбором

Потом, когда не мог получить тройку, играл под девятым — трижды по три. В колледже снова вернулся к тройке. А вообще, восемь — отличный номер, и если подумать, он ведь ещё и символ бесконечности, — сказал Дёмин в интервью для пресс-службы «Бруклина».

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