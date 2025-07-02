За последние два дня в НБА были заключены контракты на сумму, превышающую $ 2 млрд

В течение последних двух дней в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были заключены контракты с игроками на сумму, превышающую $ 2 млрд. Рынок свободных агентов был открыт в ночь на 1 июля мск.

Напомним, рынок свободных агентов НБА — это период в межсезонье лиги, когда игроки могут свободно переходить в другие команды. Официально все сделки будут зафиксированы в ночь на 7 июля.

Отметим, что вчера, 1 июля, «Милуоки Бакс» принял резонансное решение, отчислив звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Тем временем «Оклахома-Сити Тандер» и разыгрывающий Шей Гилджес-Александер заключили рекордный для НБА контракт — четыре года на $ 286 млн.