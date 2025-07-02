Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

За последние два дня в НБА были заключены контракты на сумму, превышающую $ 2 млрд

За последние два дня в НБА были заключены контракты на сумму, превышающую $ 2 млрд
Комментарии

В течение последних двух дней в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были заключены контракты с игроками на сумму, превышающую $ 2 млрд. Рынок свободных агентов был открыт в ночь на 1 июля мск.

Напомним, рынок свободных агентов НБА — это период в межсезонье лиги, когда игроки могут свободно переходить в другие команды. Официально все сделки будут зафиксированы в ночь на 7 июля.

Отметим, что вчера, 1 июля, «Милуоки Бакс» принял резонансное решение, отчислив звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Тем временем «Оклахома-Сити Тандер» и разыгрывающий Шей Гилджес-Александер заключили рекордный для НБА контракт — четыре года на $ 286 млн.

Ситуации с Лиллардом и Шеем:
В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная
Всё, что важно знать о новом историческом контракте в НБА Всё, что важно знать о новом историческом контракте в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android