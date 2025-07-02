Спортивное агентство намерено отсудить у игрока НБА $ 650 тыс.

Спортивное агентство Hazan Sports Management Group, которое ранее представляло интересы 28-летнего атакующего защитника Малика Бизли, подало в суд на спортсмена. Об этом информирует издание Yahoo Sports.

Сообщается, что агентство требует у игрока вернуть $ 650 тыс., которые Бизли якобы задолжал ему после расторжения контракта в конце февраля этого года. Отмечается, что иск был подан ещё в апреле.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что прокуратура США начала расследование в отношении Бизли. Баскетболиста подозревают в соучастии в ставках на события его команды — «Детройт Пистонс».

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