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Пистиолис объяснил перевод в основу ЦСКА 21-летнего форварда второй команды

Пистиолис объяснил перевод в основу ЦСКА 21-летнего форварда второй команды
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу перевода 21-летнего форварда Даниила Ключенкова в основную команду. Ранее спортсмен выступал за ЦСКА-2.

«Приветствую Даниила в «основе». Он стал вторым игроком, получившим повышение в результате отличной работы, проделанной нашей второй командой ЦСКА в прошлом сезоне. Теперь ему предстоит настоящий вызов, ведь он призван улучшить каждый аспект своей игры и подхода к работе. Впереди сложный, но полезный сезон», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

За команды молодёжного проекта ЦСКА Ключенков выступал с 16-летнего возраста.

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