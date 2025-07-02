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Инсайдер: «Лейкерс» намерены строить команду вокруг Дончича, а не Леброна. Это клуб Луки

Инсайдер: «Лейкерс» намерены строить команду вокруг Дончича, а не Леброна. Это клуб Луки
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Журналист и инсайдер Джон Гамбадоро заявил, что лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу не нравится играть с разыгрывающим Лукой Дончичем. Кроме того, он добавил, что восторга от игры с Лукой не испытывает и защитник Остин Ривз.

«Леброну не нравится играть с Лукой. Остину Ривзу также не по душе партнёрство с Лукой. Кроме того, Ривз не любит получать мяч за две секунды до конца атаки. Леброн не испытывает особого удовольствия от игры с Лукой. Теперь руководство «Лейкерс» собирается строить команду вокруг Луки, а не Леброна. Таким образом, теперь это команда Луки. Я бы не удивился, если Леброн всё же вернётся, но назвать его возвращение в «Лейкерс» абсолютно очевидным и гарантированным я бы не стал», — сказал Гамбадоро на каналеArizona Sports в YouTube.

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