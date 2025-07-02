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«Чемпионату» требуются авторы новостей по баскетболу/MMA/автоспорту

«Чемпионату» требуются авторы новостей по баскетболу/MMA/автоспорту
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).

Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет серьёзным преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (баскетбола/автоспорта/единоборств).

Обращаем внимание, что работать будет необходимо по всем трём направлениям. Приоритет будет отдан кандидатам, хорошо разбирающимся в более чем одном виде спорта.

Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.

В письме, пожалуйста, рассказывайте о своём опыте работы в спортивных СМИ, если он есть, и о своих познаниях и увлечениях в спорте. Обращаем внимание, что рассматриваться могут только кандидаты, проживающие на территории России.
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