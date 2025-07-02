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«Реал» расстанется с главным тренером Чусом Матео. Названа замена — Mundo Deportivo

«Реал» расстанется с главным тренером Чусом Матео. Названа замена — Mundo Deportivo
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Мадридский «Реал» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Чусом Матео. Об этом информирует Mundo Deportivo. Заменить Матео, по сведениям источника, должен нынешний главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло.

Матео занимал должность главного тренера «Реала» с 2022 года. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом национального первенства и побеждал в Евролиге (2023). В 2024 году Чус был признан «Тренером года» в Евролиге.

Ранее баскетбольный клуб «Монако» уточнил статус американского разыгрывающего Майка Джеймса после резонансного инцидента с участием американца.

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