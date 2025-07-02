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Владислав Емченко высказался о переходе в «Зенит»

Владислав Емченко высказался о переходе в «Зенит»
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Атакующий защитник Владислав Емченко дал комментарий по поводу перехода в «Зенит». С клубом из Санкт-Петербурга игрок заключил контракт до конца сезона-2026/2027.

«Рад стать частью семьи «Зенит». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде. Благодарен и счастлив, что смогу защищать сине-бело-голубые цвета. На данный момент нахожусь на отдыхе. Набираюсь сил и энергии перед новым интересным и ярким для нас сезоном. С огромным желанием жду встречи с вами, дорогие болельщики. Уже совсем скоро мы вместе начнём путь к нашим заветным целям. Всем добра и отличного летнего настроения», — сказал Емченко в интервью для пресс-службы «Зенита».

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