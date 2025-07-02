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Стал известен новый клуб Амата М'Бая после его ухода из ЦСКА

Стал известен новый клуб Амата М'Бая после его ухода из ЦСКА
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Тяжёлый форвард Амат М'Бай продолжит карьеру в чемпионате Франции. Бывший игрок ЦСКА заключил контракт с «Парижем». Об этом информирует пресс-служба команды.

«Париж» с гордостью приветствует французского тяжёлого форварда, выступавшего в московском ЦСКА. Вперёд», — говорится в сообщении парижан.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ М'Бай принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 1,4 передачи. ЦСКА стал чемпионом минувшего розыгрыша Единой лиги. В финальной серии красно-синие встречались с «Зенитом» и одолели клуб из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для армейцев 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

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