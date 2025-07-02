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«Неизменно жалуется». Бэйлесс обвинил Леброна в нежелании жертвовать собой ради «Лейкерс»

«Неизменно жалуется». Бэйлесс обвинил Леброна в нежелании жертвовать собой ради «Лейкерс»
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Известный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс подверг критике лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, заявив, что тот не жертвует личными интересами ради командных.

«К концу следующего сезона Леброн установит абсолютный рекорд НБА, заработав $ 581 млн за карьеру. Тем не менее он неизменно жалуется на недостаток поддержки. Рич Пол умеет убедить людей в чём угодно — в манипулировании СМИ и мнением болельщиков ему, Маверику Картеру (бизнес-партнёр Леброна. — Прим. «Чемпионата») и, конечно, самому Леброну Джеймсу нет равных. При этом жертва, на которую недавно пошёл Кайри Ирвинг ради «Даллас Маверикс», осталась почти незамеченной и не получила должной оценки», — сказал Бэйлесс в рамках собственного подкаста.

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