Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Монако» Федорычев высказался о Майке Джеймсе после резонансного инцидента

Президент «Монако» Федорычев высказался о Майке Джеймсе после резонансного инцидента
Комментарии

Российский бизнесмен и президент баскетбольного клуба «Монако» Алексей Федорычев высказался об американском разыгрывающем Майке Джеймсе. Ранее клуб отстранял экс-игрока ЦСКА. По данным L'Équipe, к такому шагу со стороны команды привела драка Джеймса в одном из ресторанов Монако.

«С нетерпением ждём возвращения Майка в «Монако». Он здоров, сосредоточен и более решителен, чем когда-либо. В прошлом сезоне команда была близка к победе, но миссия осталась прежней. Нами движет жажда успеха. Мы будем работать ещё усерднее и будем ещё больше нацелены на победу. Мы закончим то, что начали», — приводит слова Федорычева пресс-служба команды.

Материалы по теме
Майк Джеймс устроил беспредел в Монако. Что теперь сотворил скандальный экс-игрок ЦСКА?
Майк Джеймс устроил беспредел в Монако. Что теперь сотворил скандальный экс-игрок ЦСКА?

Баскетболист напал на судью во время матча МЛБЛ:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android