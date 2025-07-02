Президент «Монако» Федорычев высказался о Майке Джеймсе после резонансного инцидента

Российский бизнесмен и президент баскетбольного клуба «Монако» Алексей Федорычев высказался об американском разыгрывающем Майке Джеймсе. Ранее клуб отстранял экс-игрока ЦСКА. По данным L'Équipe, к такому шагу со стороны команды привела драка Джеймса в одном из ресторанов Монако.

«С нетерпением ждём возвращения Майка в «Монако». Он здоров, сосредоточен и более решителен, чем когда-либо. В прошлом сезоне команда была близка к победе, но миссия осталась прежней. Нами движет жажда успеха. Мы будем работать ещё усерднее и будем ещё больше нацелены на победу. Мы закончим то, что начали», — приводит слова Федорычева пресс-служба команды.

Баскетболист напал на судью во время матча МЛБЛ: