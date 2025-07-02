Сборная Испании опубликовала заявку на Евробаскет-2025

Тренерский штаб сборной Испании представил заявку на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. Соревнования пройдут с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

В список вошли 15 игроков: Дарио Брисуэла («Барселона»), Лоренцо Браун («Панатинаикос»), Альберто Диас («Уникаха»), Вилли Эрнангомес («Барселона»), Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»), Хаби Лопес-Аростеги («Валенсия»), Хоэль Парра («Барселона»), Хайме Прадилья («Валенсия»), Альберто Абальде («Реал»), Хосеп Пуэрто («Валенсия»), Санти Юста («Сарагоса»), Серхио де Ларреа («Валенсия») и Эли Джон Ндиайе («Атланта Хоукс»).

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