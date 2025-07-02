«Сверхжестоко». Гомельский высказался о решении «Милуоки» отчислить Лилларда

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавних ходах клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс». Ранее стало известно, что команда отчислит разыгрывающего Дэмьена Лилларда и распределит оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет, чтобы подписать центрового Майлза Тёрнера.

«Прошедшей ночью клуб «Милуоки Бакс» совершил две сделки.

1. Отчислил защитника Дэмьена Лилларда. В прошлом сезоне Лиллард порвал ахиллесово сухожилие, прошёл успешную операцию и восстанавливался. Его контракт действует до июня 2027 года. За два следующих сезона клуб должен ему $ 126 млн. «Милуоки» будет выплачивать эту сумму в течении пяти лет, но освободил $ 53 млн в зарплатной ведомости. Считаю это решение Милуоки сверхжестоким.

2. Клуб подписал свободного агента Майлза Тёрнера из «Индианы». Центровой получил значительную прибавку к зарплате.

Основной целью «Милуоки» было сохранение в составе Янниса Адетокунбо и уменьшение выплат по налогу на роскошь. Вторую цель можно считать достигнутой, а вот останется ли Яннис в команде, чей контракт истекает следующим летом, неизвестно», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд: