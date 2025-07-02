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Чемпион НБА за год по контракту заработает больше, чем все игроки бейсбольного клуба

Чемпион НБА за год по контракту заработает больше, чем все игроки бейсбольного клуба
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Ежегодный оклад разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» и чемпиона НБА минувшего сезона НБА Шея Гилджес-Александера будет превышать зарплатную ведомость всего состава клуба Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Майами Марлинс».

Ранее стало известно, что Гилджес-Александр подписал четырёхлетнее продление с «Тандер» на сумму $ 285 млн. Таким образом, ежегодный оклад канадца составит $ 71,25 млн. В то же время зарплатная ведомость всех игроков «Марлинс» в 2025 году составляет приблизительно $ 67,4 млн.

Напомним, новый контракт Шея вступит в силу с сезона-2027/2028. До этого у Гилджес-Александера два года по действующему соглашению.

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