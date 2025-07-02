«Это много значит». Эксперт оценила позицию «Лейкерс» в контексте будущего Леброна в НБА

Журналистка Рамона Шелберн поделилась мнением о будущем лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн по-прежнему играет на очень высоком уровне. Я не думаю, что для него этот сезон станет последним. Но факт в том, что «Лейкерс» даже не обсуждали с ним ни однолетний, ни двухлетний контракт и вообще не вели переговоры о продлении на больший срок, просто позволив ему занять выжидательную позицию. Это много значит. Получается, что в Лос-Анджелесе решение уже не только за ним», — сказала Шелберн в эфире программы NBA Today.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Фанаты перешли на блеяние козы во время выступления Леброна: