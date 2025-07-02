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Игор Кокошков стал главным тренером «Анадолу Эфес»

Игор Кокошков стал главным тренером «Анадолу Эфес»
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53-летний сербский специалист Игор Кокошков стал главным тренером «Анадолу Эфес». Об этом информирует пресс-служба турецкой команды. Минувший сезон Кокошков завершал в качестве ассистента главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс».

Напомним, в завершившемся сезоне Евролиги «Анадолу Эфес» занял шестое место по итогам регулярного чемпионата, одержав 20 побед и потерпев 14 поражений. В четвертьфинале плей-офф турецкая команда встречалась с греческим «Панатинаикосом» и уступила ему в пяти матчах (2-3 в серии).

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