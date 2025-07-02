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«Не отдавайте ему мяч». Дюрант высказался об игроке, который станет его одноклубником

«Не отдавайте ему мяч». Дюрант высказался об игроке, который станет его одноклубником
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Новичок «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поделился мнением о стратегии команды в решающие отрезки матчей на последних секундах.

«Конечно, следует искать возможности для броска. Это может быть трёхсекундная зона, трёхочковая дуга или проход. Но когда остаётся пять-шесть секунд, надо отдать мяч лучшему игроку. Если это будет средняя дистанция, значит, нужно бросать со средней дистанции. Однако не стоит тратить время на то, чтобы искать возможность для «трёшки» за две-три секунды до конца или — не поймите меня неправильно — отдавать мяч Дориану Финни-Смиту, которому потребуется сделать бросок за две секунды», — сказал Дюрант в подкасте Mind the Game.

Напомним, ранее стало известно, что форвард Дориан Финни-Смит перейдёт в «Хьюстон Рокетс». Дюрант принимал участие в подкасте до этого.

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Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»:

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