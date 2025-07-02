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Андрей Кириленко составил идеального баскетболиста, отдав одно из качеств себе

Андрей Кириленко составил идеального баскетболиста, отдав одно из качеств себе
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Бывший игрок НБА, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко составил идеального баскетболиста в интервью Антону Понкрашову на его странице в социальной сети.

Правая рука — Майкл Джордан
Левая рука — Ману Джинобили
Способность реализовывать данки — Винс Картер
Способность отдавать передачи — Джон Стоктон
Трёхочковый бросок — Стефен Карри
Защита — Бен Уоллес
Баскетбольный IQ — Никола Йокич
Скорость — Аллен Айверсон
Хасл — Андрей Кириленко

Напомним, Кириленко выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2015 год. За это время Андрей играл за такие клубы, как «Юта Джаз», санкт-петербургский «Спартак», «Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ЦСКА.

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