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Стала известна позиция «Кливленда» в отношении Леброна Джеймса

Стала известна позиция «Кливленда» в отношении Леброна Джеймса
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» не особо заинтересована в переходе лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Об этом сообщает инсайдер Курт Хелин в социальных сетях.

Как информирует источник, «Кливленду» не интересна перспектива попытки обмена Леброна Джеймса.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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