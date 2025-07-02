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Дёмин встретился с одноклубниками, генменеджером и главным тренером «Бруклина»

Дёмин встретился с одноклубниками, генменеджером и главным тренером «Бруклина»
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19-летний новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин, выбранный командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под восьмым номером, встретился с одноклубниками, генеральным менеджером клуба Шоном Марксом и главным тренером коллектива Жорди Фернандесом.

«Предстоит много работы с этими парнями. Уже начали готовиться к Летней лиге в Лас-Вегасе», — подписал фото Дёмин, опубликовав фото в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Отметим, что Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

В прошлом сезоне Егор выступал в студенческой лиге NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) за команду университета Бригама Янга (BYU), где в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 результативной передачи и совершал 3,9 подбора за игру.

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