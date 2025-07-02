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Инсайдер назвал причину, по которой Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»

Инсайдер назвал причину, по которой Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
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Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст высказался о ситуации вокруг одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Лейкерс» фактически рассматривают его как игрока с истекающим контрактом. А что обычно происходит с такими контрактами в НБА? Их часто используют как часть обменов», — написал Уиндхорст в своих соцсетях.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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