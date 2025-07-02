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В «Зените» прокомментировали уход из клуба главного тренера клуба Хавьера Паскуаля

В «Зените» прокомментировали уход из клуба главного тренера клуба Хавьера Паскуаля
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что испанскому специалисту Хавьеру Паскуалю поступило предложено со стороны клуба продлить контракт, однако он его отклонил, чтобы взять паузу в карьере.

— Насколько сильно вас удивило решение Хавьера Паскуаля покинуть «Зенит»?
— Он проработал в клубе пять лет, нарушил монополию ЦСКА. Мы были близки к победе в этом сезоне. Обсуждали с Хавьером возможность продления контракта, но он попросил взять паузу в своей карьере. Не исключаю, что он вообще не будет тренировать в следующем сезоне.

— То есть он покинул клуб по семейным обстоятельствам?
— По разным обстоятельствам, — приводит слова Медведева портал «Матч ТВ».

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