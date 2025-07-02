Гилберт Аренас составил идеального баскетболиста, не упомянув Чемберлена и Оладжьювона

43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил, как бы выглядел идеальный баскетболист.

«Результативность — Коби Брайант, передачи — Мэджик Джонсон, защита — Скотти Пиппен, баскетбольный IQ — Леброн Джеймс и атлетизм — Майкл Джордан», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

Гилберт выступал на профессиональном уровне с 2001 по 2013 год. Он играл за такие клубы, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик», «Мемфис Гриззлиз» и «Шанхай Шаркс».

Ранее Аренас представил топ-10 лучших игроков в истории НБА с 1990 года.