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Гилберт Аренас составил идеального баскетболиста, не упомянув Чемберлена и Оладжьювона

Гилберт Аренас составил идеального баскетболиста, не упомянув Чемберлена и Оладжьювона
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43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил, как бы выглядел идеальный баскетболист.

«Результативность — Коби Брайант, передачи — Мэджик Джонсон, защита — Скотти Пиппен, баскетбольный IQ — Леброн Джеймс и атлетизм — Майкл Джордан», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

Гилберт выступал на профессиональном уровне с 2001 по 2013 год. Он играл за такие клубы, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик», «Мемфис Гриззлиз» и «Шанхай Шаркс».

Ранее Аренас представил топ-10 лучших игроков в истории НБА с 1990 года.

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