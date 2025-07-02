Майк Браун возглавит «Нью-Йорк Никс»

Американский специалист Майк Браун станет новым главным тренером «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Как информирует источник, Браун сменит Тома Тибодо, который был уволен с поста главного тренера «Нью-Йорка» месяц назад.

Браун является двукратным обладателем награды «Лучший тренер года». Кроме того, он четыре раза выигрывал чемпиогнский титул в НБА в качестве ассистента в «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

Тибодо привёл «Никс» к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.

Свою последнюю игру «Нью Йорк Никс» провёл в ночь с 31 мая на 1 июня, где уступил со счётом 108:125 «Индиане Пэйсерс» в рамках шестого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА и потерпел поражение в серии со счётом 2-4.