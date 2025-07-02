Серебряный призёр Евролиги продлил контракт с «Олимпиакосом»

34-летний лёгкий форвард американец Шакил Маккиссик продлил контракт с греческим клубом «Олимпиакос» на ещё один год. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, Маккиссик выступает на профессиональном уровне с 2015 года. За это время американский форвард играл за такие клубы, как итальянский «Виктория Либертас», южнокорейский «Чханвон Эл-Джи Сейкерс», испанский «Гран-Канария», турецкий «Бешикташ» и другие.

Отметим, что с 2017 по 2018 года Шакил выступал за саратовский «Автодор» в Единой лиге. А к «Олимпиакосу» он присоединился в 2020 году, став в его составе серебряным призёром Евролиги в сезоне-2022/2023.