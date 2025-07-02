Спенсер Динвидди станет игроком «Шарлотт» — Чарания

31-летний американский баскетболист, выступавший в прошлом сезоне за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции защитника, Спенсер Динвидди подпишет контракт с «Шарлотт Хорнетс». Об этом сообщает инсайдер Шэмса Чарания.

Как информирует источник, Динвидди подпишет однолетний контракт с клубом.

Спенсер Динвидди был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 38-м номером командой «Детройт Пистонс». За техасскую команду выступал в сезоне-2022/2023, а затем ушёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». В межсезонье перед стартом прошедшего сезона он вернулся в «Даллас».

В прошлом сезоне защитник провел 81 матч за «Даллас», набирая в среднем 10,8 очка, 2,6 подбора и 4,3 передачи.