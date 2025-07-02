Издание The Athletic перечислило клубы, которые заинтересованы в подписании Лилларда

Издание The Athletic перечислило клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые проявляют интерес к скорому подписанию контракта с 34-летним разыгрывающим защитником американцем Дэмьеном Лиллардом.

«Источники в лиге сообщают, что «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» известны как одни из многих команд, которые были бы заинтересованы в заключении сделки с Дэмьеном Лиллардом скорее раньше, чем позже. Вопрос в том, хочет ли он подписать контракт с командой сейчас и реабилитироваться под их опекой или подождать до следующего лета, чтобы пересмотреть ситуацию», — сказано в статье The Athletic.