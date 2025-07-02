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Лиллард отреагировал на то, что Адетокунбо знал о его отчислении заранее

34-летний разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард отреагировал на то, что его бывший одноклубник Яннис Адетокунбо знал о решении отчислить его до того, как это стало известно общественности.

Лиллард отреагировал на публикацию, в которой Адетокнубо высоко отзывается о центровом Майлзе Тёрнере.

Дэмьен опубликовал мем, который показывает его смирение с ситуацией.

Фото: Соцсети Дэмьена Лилларда

Ранее стало известно, что команда отчислит разыгрывающего Дэмьена Лилларда и распределит оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет, чтобы подписать Тёрнера.

Лиллард присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний защитник проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129).