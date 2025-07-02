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«Милуоки» отчислит двукратного MVP Евролиги, который был обменян «Шарлотт» — ESPN

«Милуоки» отчислит двукратного MVP Евролиги, который был обменян «Шарлотт» — ESPN
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Американский инсайдер ESPN Роберт Маркс сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что руководство «Милуоки Бакс», скорее всего, откажется от сотрудничества с 31-летним сербским разыгрывающим защитником Василием Мицичем, который день назад был обменян из «Шарлотт Хорнетс» на американского разыгрывающего Пэта Коннотона и два пика второго раунда драфта НБА (2031, 2032), которые принадлежат «Детройт Пистонс».

Ожидается, что команда выкупит его контракт в размере $ 8,1 млн. В результате Мицич станет неограниченно свободным агентом. Отметим, что уже несколько клубов Евролиги проявляют интерес к подписанию сербского спортсмена.

Мицич, являясь игроком «Анадолу Эфес», был признан Самым ценным игроком (MVP) Евролиги в сезоне-2020/2021 и сезоне-2021/2022.

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