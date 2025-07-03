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Бывший особняк Майкла Джордана с 17 ванными комнатами теперь можно арендовать

Бывший особняк Майкла Джордана с 17 ванными комнатами теперь можно арендовать
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Особняк, в котором ранее жил легендарный американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, теперь можно арендовать на сайте Airbnb. На это обратил внимание портал NBC News.

На подъездных воротах в резиденцию присутствует номер 23, под которым играл Джордан в «Чикаго Буллз». В поместье располагается семь спальных и 17 ванных комнат, а также кинотеатр, сигарная комната, тренажёрный зал, винный погреб, полноразмерная баскетбольная площадка и прочее. В нём могут одновременно жить примерно 12 человек.

Гостиная в особняке

Гостиная в особняке

Фото: Champions Point LLC

Отметим, что арендовать его можно минимум на семь дней. К примеру, отдых в этой резиденции с 29 августа по 5 сентября будет стоить $ 120 920. Особняк находится в городе Хайленд-Парк (округ Лейк, штат Иллинойс, США).

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